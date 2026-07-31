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ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ?

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਕਾਕਰੋਚਾਂ' ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

LESSONS FROM CJP MOVEMENT
ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ? (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 4:11 PM IST

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20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੀਜੇਪੀ (ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

'ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ'

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:52 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 49 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ (28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।

LESSONS FROM CJP MOVEMENT
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ANI)

'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ'

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

'ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ'

19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਜੋਸ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।

'ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'

ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

LESSONS FROM CJP MOVEMENT
ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (PTI)

'ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ'

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸ. ਸੋਮਨਾਥ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ'

NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੋ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ CJP ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਰਥਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। GenZ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ NDA ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ CJP ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।

LESSONS FROM CJP MOVEMENT
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ (X @TyrantOppressor and ANI)

'ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ'

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ NDA ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹੰਤ ਦੀ ਧੀ ਦਿਬਿਸ਼ਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ CJP ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਉੜੀਸਾ) ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਧੀ ਅਰਚਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ CJP ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

'ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼'

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।

'ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ'

ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, #MeToo ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

LESSONS FROM CJP MOVEMENT
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ANI)

'ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ'

ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਐਸਐਸ ਕੇਡਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ NTA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

'ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ'

ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ'

2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡੇਗੀ?

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀਰਮਗਾਮ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।

LESSONS FROM CJP MOVEMENT
ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ (PTI)

'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਬਲਪੁਰ (ਉੜੀਸਾ) ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 59 ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਜੁਨੈਦ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੁਨੈਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

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LESSONS FROM CJP MOVEMENT

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