ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਦ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
Published : May 10, 2026 at 2:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੀਬਰ ਫੌਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ
ਪੁਰਾਣਾ ਫੌਜੀ ਮਾਡਲ ਖੇਤਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖੰਡਿਤ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਿਹਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ, ਸਾਈਬਰ, ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ, ਸਾਈਬਰ ਘੁਸਪੈਠ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ
ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ "ਤਾਲਮੇਲ" ਤੋਂ "ਏਕੀਕਰਨ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ।
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੁਫੀਆ ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੰਡਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ
ਡਰੋਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਡਰੋਨ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਮਲੇ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਸੁਧਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਰੋਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ, ਹੋਵਰਿੰਗ ਗੋਲਾਬਾਰੂਦ, ਝੁੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਡਰੋਨ ਯੁੱਗ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਘੱਟ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਡਾਰ, ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜੈਮਰ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਿਰ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਫੌਜੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮੋਫਲੇਜ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ, ਸਾਈਬਰ ਘੁਸਪੈਠ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੱਕਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ, ਤੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰੋਨ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਰਾਡਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਟਕਰਾਅ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਚਿਪਸ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਥੀਏਟਰ ਢਾਂਚੇ, ਖੁਫੀਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਈਬਰ, ਸਪੇਸ, ਡਰੋਨ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੁੱਧ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਲਚਕਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।