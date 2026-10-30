ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ
2026 ਦੀ 'ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 3:04 PM IST
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੂੰਘੇ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੈ।" ਬਾਇਓਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2026 ਦੀ "ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ" ਰਿਪੋਰਟ, 16 "ਗ੍ਰਹਿ ਜੀਵਨ ਸੰਕੇਤਾਂ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਪੱਧਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਤਹ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 16 ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤਿਅੰਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਲੀਅਮ ਜੇ ਰਿਪਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੁਲਫ, ਮਾਈਕਲ ਈ ਮੈਨ, ਜੋਹਾਨ ਰੌਕਸਟ੍ਰੋਮ, ਉਨਾਈ ਪਾਸਕੁਅਲ, ਜਿਲੀਅਨ ਡਬਲਯੂ ਗ੍ਰੇਗ, ਚੀ ਜ਼ੂ, ਸਾਰਾਹ ਈ ਪਰਕਿਨਸ-ਕਿਰਕਪੈਟ੍ਰਿਕ, ਥਾਮਸ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ੋਮ, ਜੈਕਬ ਬੁਕੋਵਸਕੀ, ਅੰਜਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - '2026 ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ'।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2025) ਵਿੱਚ 34 ਜਲਵਾਯੂ "ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ" ਮੰਨੇ ਗਏ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2025) ਵਿੱਚ 34 ਜਲਵਾਯੂ "ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ" ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 16 ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕੇਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਸਾਰੇ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪੁੰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤਿ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। COP31 ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਮੇਲਨ 9 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ "ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ COP31 ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸਦੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ CO₂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ) ਦਾ ਪੱਧਰ 428 ppm ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖੀ ਗਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ
ਵਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ CO₂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ) ਦਾ ਪੱਧਰ 428 ppm ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖੀ ਗਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦੇ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਘਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ (thermal expansion), ਅਤੇ ਪਿਘਲਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਓਨਲ ਓਵਰਟਰਨਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ (AMOC) ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰੇਨਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਵਧਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੈਲੋਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੈਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 36% ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਘਟੀ, ਜੋ 38 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ (Flavio Bolsonaro) ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਸ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਮੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸਵਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਖਪਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 41 ਗੀਗਾਟਨ (Gt) ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ (oceanographers) ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਤੇਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਰਿਸਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $51 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $85 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਯੁੱਧ ਖੁਦ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ/ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ 120 ਤੋਂ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ CO₂-ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦੇ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਅਟੱਲ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧਦਾ ਊਰਜਾ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਸੀਕੁਐਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਅਨੁਕੂਲਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਹਿ-ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ (ਮੈਂਗਰੋਵ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਫ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਘਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਲ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂਗਰੋਵ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ (mitigation goals) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।