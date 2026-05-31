ETV Bharat / opinion

ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ: ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾ

ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

CHINA TIBET DAM PROJECT
1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਗੁਹਾਟੀ-ਉੱਤਰੀ ਗੁਹਾਟੀ ਪੁਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (IANS)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : May 31, 2026 at 4:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ (ELM) ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ (WMCC) 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 35ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ELM ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ (ELM) ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਮਾਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ELM ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਗਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਨਦੀ (ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਹਾਅ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਦੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਆਂਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੰਗਚੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ (ਲਗਭਗ $167.8 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ

ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ (kWh) ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਯਾਂਗਸੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਗੋਰਜਸ ਡੈਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2021-2025 ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ

ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2060 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ

ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਨਦੀ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੰਗਸੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਂਗ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਬਾਂਗ ਅਤੇ ਲੋਹਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੁਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਦਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਘਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਘਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਲਟਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਹਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ (ELM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰਲੁੰਗ ਜ਼ਾਂਗਬੋ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਨ-ਆਫ-ਦ-ਰਿਵਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਦੇ "ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਂਡ" ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

"ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਂਡ" ਖੇਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੂਚਾਲ-ਸੰਭਾਵੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ-ਸੰਭਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਹਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਚੀਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਧੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ (ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ) ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ) ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ELM ਵਿਧੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

TAGGED:

INDIA CHINA ELM MEETING
BRAHMAPUTRA RIVER DISPUTE
GIANT DAMS AND DATA SHARING
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
CHINA TIBET DAM PROJECT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.