'ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ', ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ

'ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ', ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 7, 2026 at 8:02 PM IST
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ।" ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (IDF) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਯਾਇਰ ਗੋਲਨ - ਜੋ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ - ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਐਫ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਸਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਲਿਕੁਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਉਲਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਉਸਨੂੰ "ਪਾਗਲ" ਸਮਝਦਾ ਸੀ (ਉਸਨੇ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ "ਮਜਨੂੰ" ਵਰਤਿਆ ਸੀ) - ਭਾਵ ਉਹ ਹਮਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਧੋਖਾ" ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਅਸਫਲਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ" ਸੀ।
"ਇਹ ਸਭ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀਆਂ) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ - ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ... 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,139 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗਾਦੀ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਵੀ - ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹਮਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖੁਦ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਫਤਹਿ' ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਸਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਸਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?