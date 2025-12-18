ETV Bharat / opinion

ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਗੜ੍ਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ; 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

RSS ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰਿਤ।

Naxalbari of north bengal
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। (ETV Bharat)
Published : December 18, 2025 at 2:23 PM IST

6 Min Read
[ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਭੀਜੀਤ ਬੌਸ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ]

ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ "ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ" ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੋਈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲੀ ਕਬੀਲੇ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Naxalbari of north bengal
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ (ETV Bharat)

ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ

ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 54 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਗੋਰਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਭਾਵ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Naxalbari of north bengal
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦਾ "ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ", ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹਨ, ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਆਰਐਸਐਸ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਗੌਤਮ ਦੇਬ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ।"

'ਤਿਆਨਾਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ' ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ

ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ, ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ, ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਗਈ।

ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ, ਲੈਨਿਨ, ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ।"

Naxalbari of north bengal
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। (ETV Bharat)

1967 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੇ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, INTTUC (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਜਲ ਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ।" ਟੀਐਮਸੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ: ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕੈਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮਾਰਕ, ਜਾਂ "ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ", ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਯਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਕਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਹੈ।

Naxalbari of north bengal
ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇਬਨਾਥ (ETV Bharat)

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮੀਨੂ ਸਾਈਬਾ, ਜੋ "ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ" ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ "ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ" ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। "ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।

Naxalbari of north bengal
ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗੌਤਮ ਦੇਬ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ETV Bharat)

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇਬਨਾਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।"

ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨੌਂ ਨਾਮ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Naxalbari of north bengal
ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੰਡਾ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। (ETV Bharat)

CPI (ML) (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ - ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ 87 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੰਡਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨਿਆਲ ਧੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਬਨਾਥ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।"

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਸੇਫਤੁਲਾਜੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨਿਆਲ ਦੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ - ਜੋ ਹੁਣ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਨਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Naxalbari of north bengal
ਮੀਨੂੰ ਸਾਈਬਾ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ (ETV Bharat)

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਫਤੁਲਾਜੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

