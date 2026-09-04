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NABARD ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ: ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਹਰੇਕ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਠੱਪ

CR Sukumar ਲਿਖਦੇ ਹਨ - 'ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

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ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2026 at 6:25 PM IST

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NABARD RURAL SURVEY 2026: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2026 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ—ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹੈ। 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਂਕਰ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

NABARD
19 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੂਟ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ (IANS)

ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?

ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 'ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਰਵੇਖਣ' ਦਾ 12ਵਾਂ ਦੌਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?

ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ 100 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 52, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਹਰ 100 ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?

ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 33% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 37% ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 36% ਘੱਟ ਸੀ।

ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ - ਖਰੀਫ ਲਈ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21% ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

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ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਗੰਜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਢੋਹਦਾ ਹੋਇਆ (IANS)

ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ?

ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤ - ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 100 ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ - ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 58% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 51% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ।

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ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ। (IANS)

ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ, ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 17.77% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ—ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 7-9% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 17.77% ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਸਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਾਲਟਰ (NPA) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਕੀਤੀ ਜਾਮ (IANS)

ਕੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPA) ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਣਾਅ 2027 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹7,326 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

  • ਪਹਿਲਾ, ਬੈਂਕਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ - ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੈ।
  • ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੀਚੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
  • ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਭਾਰਤ ਅਕਸਰ ਚਮਕਦਾਰ ਤਰੱਕੀ, ਵਧਦੀ ਜੀਡੀਪੀ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਮਾੜਾ-ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਭੀਖ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ - ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਲੇਖਕ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ETV ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।

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