ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਰਡਨ-ਓਮਾਨ ਫੇਰੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਰਡਨ-ਓਮਾਨ ਫੇਰੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : December 10, 2025 at 5:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੌਰਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਾਰਡਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਅਰਬ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਮੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਰਡਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ 1947 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਰਡਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।" "ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਜਾਰਡਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਜਾਰਡਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $2.875 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ $1.465 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਖਾਦ, ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਨਾਜ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮੀਟ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (IMEC) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਕਮਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਜਾਰਡਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਇਸਨੂੰ ਫਿਨਟੈਕ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰਡਨ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਸ-ਅਮੀਰ ਖੇਤਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਾਰਡਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਜਾਰਡਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਓਮਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਓਮਾਨ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਪਹਿਲਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੰਗ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ $8.947 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ $10.613 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਓਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ 29ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ 28ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਓਮਾਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ ਓਮਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਹਲਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ (ਨਕਲੀ ਕੋਰੰਡਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਅਤੇ ਚੌਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਲਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਉਤਪਾਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ।
ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,"। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨ ਲਗਭਗ 700,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।