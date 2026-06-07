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ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਤਾਕਾਈਚੀ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

India Japan Development Partnership
2025 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 16 ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (PIB)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 7, 2026 at 6:00 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਾਨੇ ਤਾਕਾਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। NHK ਵਰਲਡ ਜਾਪਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਕਾਚੀ ਦੀ ਅਸਾਮ ਫੇਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

INDIA JAPAN PARTNERSHIP
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਨਾਲ (PIB)

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਸਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਕਾਚੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ (ODA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA), ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਗਲਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Japan Development
ਜਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ (PIB)

ਵਿਆਪਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ

ਅਸਾਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਹੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਲਈ, ਅਸਾਮ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਹਾਟੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ JICA ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹1,736 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹1,736 ਕਰੋੜ) ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 140,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਠੋਸ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ, JICA ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2,800 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹2,800 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।

INDIA JAPAN PARTNERSHIP
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (PIB)

2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਟੋਕੀਓ ਨੇ "ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ-ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਸੰਕਲਪ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਾਚੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਥਿਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਕੇ. ਯੋਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਕਾਂਗ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਪਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਯੇਹੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਾਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੇਹੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।" ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਏਜੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਾਚੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

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ਅਸਾਮ ਮੋਦੀ ਤਾਕਾਈਚੀ ਸੰਮੇਲਨ
MODI TAKAICHI SUMMIT IN ASSAM

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