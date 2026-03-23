Middle East On Brink: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ?
ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : March 23, 2026 at 9:13 AM IST
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਰਾਓ (ਰਿਟਾਇਰਡ)
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਇਹ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ, ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਥੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2025: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ '12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ'
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 13 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿਚਕਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਣਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ।
2025 ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ "ਸ਼ੈਡੋ ਯੁੱਧ"
ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਕਰਾਅ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਹਰ "ਸ਼ੈਡੋ ਪੜਾਅ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਫੋਰਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਉਥੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਾਉਥੀਆਂ, ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਰਿੱਗਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-2025 ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 'ਨਾਂਹ'
2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਮੀਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਮਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ: ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਤੱਕ
ਯੁੱਧ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ - ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ, ਸਟੀਲਥ ਬੰਬਾਰ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ।
ਤਹਿਰਾਨ, ਇਸਫਾਹਾਨ ਅਤੇ ਕੋਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 'ਸੱਤ-ਮੁਹਾਜ਼ਰੀ ਯੁੱਧ'
ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੀ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਯੂਏਈ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ "ਸੱਤ-ਮੁਹਾਜ਼ਰੀ ਯੁੱਧ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ "ਅੱਗ ਦੀ ਘੰਟੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ, ਗਾਜ਼ਾ, ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਯਮਨ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ, ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ (ਅਕਸਰ "ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੌਦਾ 2.0" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕਯਾਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਸਤਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬੇ "ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਿਤ ਯੁੱਧ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਦਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
