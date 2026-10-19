EL NINO ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 2027 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਕੁੰਡੇਟੀ ਦਾ ਲੇਖ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 2:17 PM IST
2026 ਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ (ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ 13% ਹੈ, ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 759.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ 868.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 109.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (12.6%) ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 76% ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 74%। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 94% ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 97% ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਔਸਤ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਂ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਐਲ ਨੀਨੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਮੌਸਮੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਹਵਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, IOD ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਵਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ IOD ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ (NOAA) ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਮੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (SSTs) ਆਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਚੱਕਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਹੋਣ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ICAR ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (IARI) ਦੀ CREAMS ਲੈਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਕਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (MHADI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ (ਲਗਭਗ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦਾ 19.34% ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 55.6% ਨੇ ਹਲਕੇ ਨਮੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 74.1% ਹਿੱਸਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 40.3% ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 38.1% ਸੋਕਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਕੇ ਦਾ ਇਹੀ ਪੱਧਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਕਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇੱਕ ਖੇਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਫੁੱਲਣ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ 1,086.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ 17.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਕਟਾਈ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਬੀਜੇ ਗਏ ਖੇਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਬੀਜ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ICAR ਫਸਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ: ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ
ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 109.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਮੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਕੇ ਛਿੱਟੇ-ਪੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਪੇਨਾਰ ਵਰਗੇ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ (ਨਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਲਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਸਮੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪੰਜ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-ਪੁਡੂਚੇਰੀ-ਕਰਾਈਕਲ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਯਾਨਮ, ਰਾਇਲਸੀਮਾ, ਕੇਰਲਾ-ਮਾਹੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ (LPA) ਦੇ 88% ਤੋਂ 112% ਤੱਕ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਲਪੀਏ ਦੇ 85% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2027 ਪ੍ਰੀ-ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ (NOAA/NCEP) ਦੇ 'CFSv2' ਮੌਸਮੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਸਿੰਗਲ-ਮਾਡਲ ਮੌਸਮੀ ਔਸਤ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਏਜੰਡਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭੰਡਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ, ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਲਾਹਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੀਮਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਰੋਤ, ਘੱਟ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਲੇਖਕ ਦਾ ਜੀਵਨੀ: ਕੋਟੇਸ਼ਵਰਰਾਓ ਕੁੰਡੇਟੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।