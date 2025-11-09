ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ : ਸੰਭਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ : ਸੰਭਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
State of the Cryosphere 2025: ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 2:06 PM IST
ਡਾ. ਸੀਮਾ ਜਾਵੇਦ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। 'ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਕ੍ਰਾਇਓਸਫੀਅਰ 2025' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਮੀਦ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਧਰੁਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਓਸਫੀਅਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ICCI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਬਾਰੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ"
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ 3°C ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ COP30 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਡਾ. ਜੇਮਜ਼ ਕਿਰਖਮ, ਐਮਬਿਸ਼ਨ ਆਨ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਈਸ (AMI) ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 1.5°C ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ 1°C ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1.2°C ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਲਪਸ, ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੌਕੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ 1°C 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਢੱਕਣ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ 2°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਧਰੁਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਪ, ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਫ੍ਰੌਸਟ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੋਟਸਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ (HPA)" ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਈਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਮ ਪੀਅਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ।"
ਪਿਘਲਦੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਰਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਠੰਡੇ ਝਟਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਡਾ. ਹੈਲਨ ਫਿੰਡਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਸਾਡੇ ਧਰੁਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤੱਕ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
COP30: ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੱਦਾ
ਬੇਲੇਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ COP30 ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਭੌਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਕਿਰਖਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ।"