ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਓ।
Published : October 30, 2026 at 9:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ" ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ "ਕਾਰੋਬਾਰ" ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ "ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ" ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ
"ਵਿਚੋਲਗੀ" ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ।
ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਬਾਹਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੌਲੀ, ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।
ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ "ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ" ਤੋਂ "ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ" ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ "ਅਦਾਲਤੀ ਯੋਧਿਆਂ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ 2023 ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ 1996 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਰਾਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। MCI ਅਤੇ ACI ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।