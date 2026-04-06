ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ !
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : April 6, 2026 at 4:51 PM IST
Google Data Center Campus in Douglas County: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਐਕਸਪੋ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੋ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ 16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਏਆਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
AI ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਝਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਚਿੱਪ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ AI ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਝਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਏਆਈ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 2026 ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ "ਪਲੈਨੇਟ ਸੂਤਰ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਆਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਲੌਡਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ "ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਐਲੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਹਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਕੂਲਿੰਗ ਪੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਧੂੜ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ
2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਣ "ਨੌਕਰੀਆਂ" ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੀਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਸਨੀਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ "ਵਪਾਰ ਗੁਪਤਤਾ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ
2024 ਵਿੱਚ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ (ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਡੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਟਲਾਂਟਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਫੁਲਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ: 1) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2) ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3) ਸ਼ੋਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4) ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; 5) ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ (ਜ਼ੋਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ 6) ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ: ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ - ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 31 ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ - ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ - ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਘਰ!
ਕੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਠੋਸ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ "ਟੈਂਕਰ ਸ਼ਹਿਰ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ: "(data heat island)" ਪ੍ਰਭਾਵ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ "ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਟਾਪੂ" ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਤ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸੰਚਤ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ "ਡੇਟਾ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ" ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹਨ - ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ (ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ) "ਪਾਣੀ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ" (ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਕਸਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ) ਜਾਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ (ਜ਼ੋਨਿੰਗ) ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਕਸਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਭ ਸਮਝੌਤੇ (CBAs) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੋਝ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ'
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ-ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੋਝਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਘਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (SERCs) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਿੱਡ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਏਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। 2031 ਤੱਕ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਤ ਆਰਬਿਟਰੇਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ - ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਏਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।