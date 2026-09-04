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Explained: ਕੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ NCLT ਵਿਵਾਦ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਖੇਡ, ਜਾਣੋ

SUBHASH CHANDRA
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਮਰੀਟਸ ਚੇਅਰਮੈਨ (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)
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By R Srinivasan

Published : September 4, 2026 at 4:26 PM IST

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ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜ਼ੀ (Zee) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

ਇਹ ਖੇਡ ₹170 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ

ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਇਨਫ੍ਰਾਕਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ₹726 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

SUBHASH CHANDRA
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਮਰੀਟਸ ਚੇਅਰਮੈਨ (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)

5 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ₹726 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹178.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ (NCLT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਪਰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ?

ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 726 ਕਰੋੜ ਾ ਸੀ ਉਹ 22,006 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।

SUBHASH CHANDRA
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਮਰੀਟਸ ਚੇਅਰਮੈਨ (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜ੍ਹੇ-ਜਿਹੜ੍ਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ), ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਇਸ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  • ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ₹21,696 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹1,494 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
  • ਚੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ₹3,992 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ₹620 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

...ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ?

  • ਇਸ ਪਹਾੜ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-
  • ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ (ਕੁੱਲ ₹6.5 ਕਰੋੜ)।
  • ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ₹1,494 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

  • ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
  • ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 77.48% ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
  • 18.42% ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
  • ਲਗਭਗ 4.10% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ)।

ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 80.81% ਅਤੇ 19.18% ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।

ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ :

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 22,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.028% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 99.97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੇਅਰਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਭੁੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

SUBHASH CHANDRA
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਮਰੀਟਸ ਚੇਅਰਮੈਨ (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)

ਵੋਟਿੰਗ ਗੇਮ:

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਵਰਲਡ ਕਰੈਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਦਿ) ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 61.78% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।

ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਨੈੱਟਬਰਥ:

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹45,888 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹40,562 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਵਾਹਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ₹39.08 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ (ਰੀਨਾ ਸਿਨਹਾ ਪੁਰੀ) ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

SUBHASH CHANDRA
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਮਰੀਟਸ ਚੇਅਰਮੈਨ (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)

ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੇ ਜੱਜ (ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਜੱਜ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NCLT ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰਫਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇੱਥੇ NCLT ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (NCLAT) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

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SUBHASH CHANDRA

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