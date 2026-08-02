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ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ: ਜਾਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਯਾਲਾਮੰਡਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਐਲ ਨੀਨੋ, ਆਈਓਡੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।

MONSOON
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਰੇਨਕੋਟ ਪਹਿਨੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 2, 2026 at 7:17 PM IST

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EL NINO IMPACT: ਭਾਰਤੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ, ਜਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

MONSOON
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀ ਇੱਕ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (IANS)

ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਕ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

  • ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (Depressions)
  • ਐਲ ਨੀਨੋ-ਦੱਖਣੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ (ENSO)
  • ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਈਪੋਲ (Indian Ocean Dipole)
  • ਪੈਸੀਫਿਕ ਡੈਕਾਡਲ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ (PDO)
  • ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਲਟੀ-ਡੇਕਾਡਲ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ (AMO)

ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ

ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ (ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀਗਤ ਖੇਤਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸੂਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁੰਜ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ।

MONSOON
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ (IANS)

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਾਯੂਮੰਡਲ (ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ) ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 50% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਟ੍ਰਫ ਦਾ ਉਭਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਟ੍ਰਫ ਘੱਟ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਥਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

MONSOON
ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰਿਜ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (IANS)

ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ

ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਭਾਰਤੀ ਨੀਨੋ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ IOD - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸੁਮਾਤਰਾ-ਜਾਵਾ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ IOD ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੰਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਲ ਨੀਨੋ-ਦੱਖਣੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ

ENSO ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਘਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ENSO ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

MONSOON
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ (IANS)

ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ:-

ਇੱਕ ਗਰਮ ਪੜਾਅ (ਐਲ ਨੀਨੋ), ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਪੜਾਅ (ਲਾ ਨੀਨਾ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਾਅ। ENSO ਚੱਕਰ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਲਾ ਨੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾ ਨੀਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ENSO ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼, ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਲਟੀ-ਡੇਕਾਡਲ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ

ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਲਟੀ-ਡੇਕਾਡਲ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ (AMO) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MONSOON
ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ (IANS)

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਡੇਕਾਡਲ ਟਾਈਮਸਕੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। AMO ਭਾਰਤੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖੰਡੀ-ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸੀਫਿਕ ਡੈਕਾਡਲ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੈਸੀਫਿਕ ਡੈਕਾਡਲ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਨੀਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਪੱਛਮੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21% ਤੋਂ 150% ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ PDO ਐਲ ਨੀਨੋ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਭਾਰਤੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ (ISMR) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ENSO, AMO, PDO, ਅਤੇ IOD, ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਇਹ ਸਬੰਧ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਛੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੇ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ AMO, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ।

ENSO ਭਾਰਤੀ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ AMO ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਵਧਦੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਵਾਕਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ENSO ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰੌਪਿਕਲ AMO ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ENSO ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, AMO ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੈ—ਭਾਵ, ਸਿਰਫ਼ AMO ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। PDO ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ IOD ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ IOD ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ IOD ਦਾ ENSO ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰ ਗੈਰ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ENSO ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ENSO ਦੇ ਨਾਲ, AMO ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ AMO ਅਤੇ ENSO ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੌਸਮੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, AMO ਅਤੇ ENSO ਭਾਰਤੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। AMO ENSO ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੋਕੇ ਜੋ ENSO ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸਤਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ENSO ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤਾਪਮਾਨ NAI ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ENSO-ਅਧਾਰਤ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ENSO ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ENSO ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ENSO-ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸਬੰਧ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ AMO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਸਟਰੌਪਿਕਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪਮਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (NOAA) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਾਡਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੌਰਾਨ 2.75 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਲ ਨੀਨੋ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਮੌਸਮ ਵਿਧੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ 126 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਜੂਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਜੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਘਾਟਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ: ਇਹ ਲੇਖ ਡਾ. ਯਾਲਾਮੰਡਾ ਰੈਡੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਏਐਨਜੀਆਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਡ੍ਰਾਈਲੈਂਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

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ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਾਰਨ
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