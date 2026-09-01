ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ 1812 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ?
ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ 'ਜੰਗ' ਪਿੱਛੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਝੀਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਾਣੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ...
Published : September 1, 2026 at 6:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, "ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ" ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਅਰਾ ਬੋਸਟਨ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਜਾਰਜ III ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ 1812 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਹ 1812 ਤੋਂ 1815 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇਲ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1812 ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਲੀਅਮ ਯੂਸਟਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ, "ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।" ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਹੈਨਰੀ ਕਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "...ਕੈਂਟਕੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਫੌਜ ਹੀ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।"
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਥਾਮਸ ਜੇਫਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੈਲੀਫੈਕਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਯੁੱਧ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌੜੇ ਪਲ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ - ਜਿਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੌਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ 1814 ਵਿੱਚ ਘੈਂਟ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 1815 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈੱਬ ਕੀਨਿਊ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਂ।"
ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ
1812 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1812 ਦੀ ਜੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ 1812 ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 15, 25 ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 51ਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2025 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ $715.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ $333.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ $381.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ $48.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ $156.8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ $92.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਆਯਾਤ $64.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ $27.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ।
30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ 20.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਜੈਫਰਸਨ ਅਤੇ ਕਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਇਨੂਇਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਝੀਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਝੀਲ ਅਮਰੀਕਾ" ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਝੀਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਰੋਕੋਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ "ਚਮਕਦੀ ਝੀਲ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹਿਊਰੋਨ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਵਿਆਂਡੋਟ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਮਹਾਨ ਝੀਲ"। ਟਰੰਪ ਦੇ "ਝੀਲ ਅਮਰੀਕਾ" ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)