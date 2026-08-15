ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ! ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ...?
ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 15, 2026 at 5:53 PM IST
ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੋਝ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਖਪਤਕਾਰ) ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI), ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 8.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 9.68% ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 9.87% ਹੋ ਗਿਆ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 0.71% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 2.74% ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 4.38% ਹੋ ਗਈ।
ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ CPI ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ 2024 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ CPI (ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਦਾ 36.75% ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ CPI ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 3.5% ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 6.10% ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 17.66% ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ 27.26% ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘੱਟ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸੀਪੀਆਈ ਅੰਕੜੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4,122 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹6,996 ਸੀ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖਰਚਣਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਧਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (IIP) ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 5.1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 7.3% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧਾ 8% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 7.8% ਹੋ ਗਿਆ। 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ GDP ਵਾਧਾ 7.9% ਸੀ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੋਖ਼ਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਆਯਾਤ ਬਦਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।