Analysis: ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
Published : August 21, 2026 at 5:33 PM IST
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਹੁਣ ਰੂਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੋਣ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਿਲਾਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁੜਕੇਲਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (IITs) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। IIT ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ IIT ਬੰਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ।
ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ-ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 1971 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਬੇਸ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
1989 ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ-ਨੇੜਤਾ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਵਾਡ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪ, ਰੂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੱਕਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੱਕਾ ਗੱਠਜੋੜ" ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੜੀ ਹਮਲਾ (2016), ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ (2019), ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ (2025) ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸਨੂੰ ਮੱਕਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।