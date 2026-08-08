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ਜਾਪਾਨ ਦੀ F-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

JAPAN F 2 FIGHTER DEPLOYMEN
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 8, 2026 at 6:04 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ (ASDF) F-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜੀ ਰੁਖ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਭਿਆਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, Asahi Shimbun ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ F-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ F-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ" ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੀਰੋ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫ-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। *ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼* - ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ - ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਊ ਜ਼ੋਂਗਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਆਮ" ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

"ਲਿਊ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਦੀ ਹੈ; ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।' F-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚਕਾਰ UNICORN ਸੰਚਾਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਮੈਰੀਟਾਈਮ SDF ਦੇ ਮੋਗਾਮੀ-ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ।"

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਫ-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ (ACSA) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ '2+2' ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਟੋਕੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਫੌਜੀ ਬਜਟ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ F-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ Asahi Shimbun ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ" ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ PLA ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸੇਨਕਾਕੂ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਯਮਤ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਓਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਨੀ ਹਵਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਤਾਈਵਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ PLA ਨੇਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ (FOIP) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਪਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ "ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ" ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (IPOI) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। IPOI ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਅਸਾਹੀ ਸ਼ਿੰਬੁਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਇਜ਼ੂਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੱਖਿਆ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦ ਅਸਾਹੀ ਸ਼ਿੰਬੁਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀ. ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ - ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਵਾਡ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।" "ਕਵਾਡ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਉਸਾਨਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਨਵ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫ-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ - ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਵੀ, ਚੀਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ - ਇੱਕ "ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ" ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫ-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਜਾਪਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫ-2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰੇਗਾ।

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