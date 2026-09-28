ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ?
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕੋਂਡਾਪੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
Published : September 28, 2026 at 6:41 PM IST
BEYOND THE BRICS SUMMIT: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ "ਰੀਸੈਟ," "ਬਦਲਾਅ" ਜਾਂ "ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਗਸ਼ਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮਾਂਡਰ ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ (ਸੂਰਿਆਪੇਟ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ) ਅਤੇ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
"ਵਿਛੋੜਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਗਸ਼ਤ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਹੱਦ (LAC) ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ। "ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਡੀ-ਇੰਡਕਸ਼ਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਡੀ-ਇੰਡਕਸ਼ਨ', ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ, ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਡਿਸਐਂਗੇਜਮੈਂਟ', 'ਗਸ਼ਤ', 'ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਡੀ-ਇੰਡਕਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1996, 2005, 2012 ਅਤੇ 2013 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ "ਇੱਕ ਚੀਨ" ਅਤੇ "ਇੱਕ ਭਾਰਤ" ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਈਵਾਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 1954 ਦੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ 1963 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 22,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਸਕਸਗਮ, ਅਗਿਲ, ਸ਼ਿਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੁਕਸਮ ਘਾਟੀਆਂ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ "ਅਸਥਾਈ" ਸੀ।
ਕਾਸ਼ਗਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
2013 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਗਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ੇ" ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਚੀਨ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਚੀਨ" ਅਤੇ "ਇੱਕ ਭਾਰਤ" ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ 52 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।" ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $99 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ $1.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਗੈਲੀਅਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਯਾਤ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ (ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, $2 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ "ਰੀਸੈਟ" ਜਾਂ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ"। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ - ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ "ਆਮਕਰਨ" ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।