ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
Published : October 18, 2026 at 1:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ/ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣਾ, ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ TASS ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ"
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀ ਸਿਬੀਹਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ" ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਸਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (BSGI), ਜਿਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਰੂਸੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ) ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (ਓਡੇਸਾ, ਚੋਰਨੋਮੋਰਸਕ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਨੀ/ਪਿਵਡੇਨੀ) ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੰਘ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੇਸੀਸੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ (ਨਵੀਨੀਕਰਨ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੌਰਾਨ, 730 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 1,004 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 32.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ।"
ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2022 ਦੇ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣਾ, ਅਨਾਜ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ)। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਆਪਣੇ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨੇਤਾ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।