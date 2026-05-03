ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ 'Iron Dome', ਕੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ?
ਸੁਜਾਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 3:43 PM IST
Israel installs 'Iron Dome' in Abu Dhabi: ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪ ਅਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲੇਮ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਈਡੀਐਫ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਈਰਾਨ ਲਗਭਗ 550 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ'
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਭੇਜਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਏਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
'ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ'
ਯੂਏਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਬਸ਼ਾਨ ਗੈਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਅਲ ਤਵੀਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਮੈਲਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਪਾਈਡਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਏਈ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦਾ 'ਸਪਾਈਡਰ' ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਪਾਈਡਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ 2026 ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ (IDF) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਦੀ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਲਈ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ "ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਵਾਲ" ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਰਿਆਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਅੱਜ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਰਿਆਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ "ਆਮਕਰਨ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਬਾ ਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਫਰ ਸ਼ੁਬਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਰਾ, ਕੁਨੇਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਵੈਦਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਂਕ ਨੇ 1974 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਤੀਬਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਲਾਨ ਮੁੱਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ।
'ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ 'ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ', ਐਸਸੀਓ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ', ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?
ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਰਾਨ 'ਚ 'ਤਖਤਾਪਲਟ' ਦਾ ਦਾਅ ? ਜਾਣੋ ਇਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ