ਕੀ AI ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ?
ਕਿਰਨ ਪੇਦਾਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 4:03 PM IST
FUTURE OF EDUCATION IN AI AGE: ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ AI ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
AI ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਿਆਨ-ਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਿਆਨ-ਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ...
ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ
AI ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ "ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ" ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਸਿੱਖਣਯੋਗਤਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਹੋਵੇ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਏਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਲਈ, ਏਆਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤਾਬੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਹੁਨਰ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਣਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ "ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ
AI ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੀ B2B ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, "P&G ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਹੈ?" ਕਿਉਂਕਿ P&G ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ (B2C) ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। P&G ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ P&G ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ
ਜੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਏਆਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਟੈਕ ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੈਲਬੀ ਹੰਟ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਤਸੁਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਏਆਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਸਿਖਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ "ਉਦਯੋਗ-ਤਿਆਰ" ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
AI ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ "ਚੁਣੌਤੀ-ਤਿਆਰ" ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ।
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ
AI ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। (ਕਾਰਟੂਨ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਰਚਾ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਟੂਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ AI ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਹਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਲੇਖਕ ਜੀਵਨੀ: ਕਿਰਨ ਪੇਦਾਦਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸਪਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।)
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)
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