ਈਰਾਨ ਦਾ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ: ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
Published : July 19, 2026 at 5:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ।
ਜੈਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਾਵਰ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਂਚਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਚਾਬਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੰਪਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ $120 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹120 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2003 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ (JCPOA) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ, ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਈਰਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੇਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਸਮੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ।
ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
ਚਾਬਹਾਰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ, ਕਾਕੇਸ਼ਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਮੇਜਿਨਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੌਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CPEC ਹੈ। CPEC ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਾਬਹਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ, ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।"