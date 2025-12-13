ETV Bharat / opinion

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਾੜ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ !

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਾੜ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਦਾ ਹੈ।

INTERNATIONAL MOUNTAIN DAY
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਾੜ ਦਿਵਸ (ETV Bharat)
By C P Rajendran

Published : December 13, 2025 at 2:03 PM IST

INTERNATIONAL MOUNTAIN DAY: 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਦਿਵਸ 2025 ਦਾ ਥੀਮ "ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ" ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹਾੜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ, ਉੱਚਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 60-80% ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਯਮਨ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ 80% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਬੇਰੋਕ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਘਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ, ਸਹਿਯਾਦਰੀ, ਅਰਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਿੰਧਿਆ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਉੱਤਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੰਡਾ, ਸੁੱਕਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਾੜ ਮੌਨਸੂਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ, ਗੰਗਾ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਦਲਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਰੇਂਜ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਯਾਦਰੀ ਰੇਂਜ (ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵ-ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ "ਹੌਟਸਪੌਟਸ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਉਭੀਵੀਆਂ, ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 325 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੁਰਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਭੂਮੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਢਲਾਣਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਤਲਹਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡੈਮ ਇਸ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ, ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 12,081 ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 1,048—ਸਿਰਫ਼ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ—ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਧਾਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਧਮਾਕੇ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਡੈਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਢਲਾਣਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਡੈਮ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਾੜ ਦਿਵਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਦਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਘਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਾੜ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਪਜਾਊ, ਹਰਾ ਅਤੇ ਠੰਢੀ" ਧਰਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸੱਚੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

MOUNTAINS AND CLIMATE CHANGE
BIODIVERSITY
GANGA RIVER BASIN
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਾੜ ਦਿਵਸ
INTERNATIONAL MOUNTAIN DAY

