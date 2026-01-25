ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ: ਕੀ 'ਨੰਬਰ ਇੱਕ' ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਇੰਦੌਰ ਦੁਖਾਂਤ: ਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ?
Published : January 25, 2026 at 6:20 PM IST
city rankings measure: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ "ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ" ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਪ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦੌਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸਨੇ "ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ" ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ" ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ - ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ - ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅੰਤਰ: ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੀਕਤ
ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਵਾਹਨ ਤੈਨਾਤੀ, ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ" ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਡੰਪਿੰਗ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2025 ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ (CAA) - ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੌਂਪਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 74ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (2023)" ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਣਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ MyGov, ਵੋਟ ਫਾਰ ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ ਐਪ, QR ਕੋਡ, ਜਾਂ 1969 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਇੰਦੌਰ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਮਾੜਾ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਜਵਾਬ।
2019 ਵਿੱਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਲੱਖ ਵਸਨੀਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਕੋਰ" ਜਾਂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਇਹ ਸਤਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਰਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)