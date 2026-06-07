ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ 2025: ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ?

ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ 2025: ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ?
ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ SMR ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 5:58 PM IST
SHANTI BILL 2025 INDIA: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (SMRs) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ,ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 'ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ 2010' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉੱਨਤ ਰੂਪ
ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (SMRs) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇੰਜਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ
ਕਦੋਂ ਹੋਈ SMR ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2000 ਵਿੱਚ SMR ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2010 ਤੱਕ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ SMR ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ।
300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ
"ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ" ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। 2011 ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SMR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ SMR
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, SMR ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SMRs ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਅਤੇ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ (MWe) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, SMRs ਦੀ ਲਾਗਤ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ?
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ SMR ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (3 ਤੋਂ 6 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, SMRs ਦੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ SMR ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ (LCOE) ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ $60 ਤੋਂ $100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਗਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤਾਂ 20-30% ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
SMR ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, SMR ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, SMRs ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ (ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੱਡੇ ਰਿਐਕਟਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (BARC) ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ SMR ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 200-ਮੈਗਾਵਾਟ ਭਾਰਤ SMR (BSMR-200), ਇੱਕ 55-ਮੈਗਾਵਾਟ SMR, ਅਤੇ ਇੱਕ 5-ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਗੈਸ-ਕੂਲਡ ਰਿਐਕਟਰ। BSMR-200 ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਸੰਪੰਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਸਿਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
SMR ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ SMR ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2033 ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤਾਰਾਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
SMRs ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ SMR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅਡਾਨੀ, ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਐਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੀ 1.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅੱਠ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਐਸਐਮਆਰ ਸਥਿਰ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਆਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
SMRs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
SMRs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5-ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਰਿਐਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ SMRs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ SMR ਸਮਰੱਥਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ (ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਫਲ ਤੈਨਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।