ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
By Aparna Roy
Published : January 31, 2026 at 5:36 PM IST
TO TACKLE AIR POLLUTION: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।
IQAir ਦੀ 2024 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ PM2.5 ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ 50.6 µg/m³ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਖੋਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 19.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PM2.5 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। iForest ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਆਰਵਾਈ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਸਾਲ ਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ, ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਇਸਦੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਂਕਲ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਆਈਆਈਟੀ-ਇਨਕਿਊਬੇਟਡ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ₹66,000 ਕਰੋੜ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ 4,041 ਜਨਗਣਨਾ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 12% ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ PM, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਆਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅਨੁਰਾਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨਸੈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ 150-ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੋ ਅਮੋਨੀਆ, ਓਜ਼ੋਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਪੀਐਮ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਰਸਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਅਕਸਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।