ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ- ਜੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : October 16, 2025 at 6:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭੁਜ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਰੀਕ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।" ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲੱਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ), ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵੈ-ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਾਕੋਟ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕੁਝ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਮਾ ਟੀਵੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 145 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਨਯਾਨੂਨ ਮਾਰਸੂਸ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10-15%) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50 ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡੀਜੀਐਮਓ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਚੁੱਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਆਈਐਸਪੀਆਰ (ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਬਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।