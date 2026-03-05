ETV Bharat / opinion

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਬਿਆਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਬਾਵ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸੰਜਮ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ: ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਸੱਤ-ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਧਦੀ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਓਮਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਮੀਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

"ਈਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।" ਇਹ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ, LNG ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅੰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ"

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅੰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,"।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਤ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।"

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ-ਈਰਾਨ-ਰੂਸ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਗਠਜੋੜ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

