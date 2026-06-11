ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤ-ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ-ਮਿਆਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : June 11, 2026 at 4:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 14 ਤੋਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਰਾਬਰਟ ਮੈਕਸਿਅਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਕਸਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ"
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ 1993 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੈਕਸਿਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
1993 ਵਿੱਚ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਕਤਾ ਹੈ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਰਗਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮਿਆਰੀ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਨਸਟ੍ਰੁਕਟਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 155mm ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਜ਼ਾਨਾ ਲੜੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਵਾਹਨਾਂ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਵਾਹਨਾਂ, ਹਲਕੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਇਸ ਮੱਧ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ (ਸਲੋਵਾਕੀਆ) ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ-ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ JCBL ਸਮੂਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ, ਏਅਰਬੋਰਨਿਕਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਟੈਂਕਾਂ, FRCVs ਅਤੇ FICVs ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਨਤ ਬੁਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਰਗਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਮਸ਼ੀਨ ਏਕੀਕਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। JCBL ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ "ਜ਼ੁਜ਼ਾਨਾ" ਅਤੇ "ਈਵਾ" ਲੜੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਲੋਵਾਕੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਵਾਕੀਅਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼, ATAGS ਅਤੇ K9 ਵਜ੍ਰ-ਟੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨਾਟੋ-ਮਿਆਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਵਿਆਪਕ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਉਦੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਉਸ਼ਾਨਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੁਚਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਤੀਸਲਾਵਾ (ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ।
"ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ"
ਰੁਚਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ-ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਜਦੂਤ ਮੈਕਸਿਅਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
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