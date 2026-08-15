ਭਾਰਤ-SACU ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (SACU) ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (PTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 15, 2026 at 2:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ (SACU) ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (PTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਲੇਸੋਥੋ ਅਤੇ ਐਸਵਾਤੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ SACU ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (PTA) ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ SACU ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ SACU ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ SACU ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ IT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ SACU ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ SACU ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, PTA ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ; ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨੇਟਰੀ (SPS) ਉਪਾਅ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-SACU PTA ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ SACU ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਸੋਥੋ ਅਤੇ ਐਸਵਾਤੀਨੀ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ।"
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਸਮੂਹ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ
ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ-ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ SACU ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਸਮੂਹ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪੰਨਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖਣਿਜ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟੀਓਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
SACU ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ
SACU ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 1910 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ PTA ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। SACU ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ PTA ਨਿਯਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਮਿਆਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ PTA ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਵਿਖੰਡਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-SACU ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ-ਊਰਜਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ, ਖਣਨ, ਲਾਭਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 50 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਣਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀਟੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SACU ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼, ਜਾਪਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਰੁਚਿਰਾ ਬੇਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਬੇਰੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (PTA) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ (SACU) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।"
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (PTA) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ (ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ SACU ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ।"
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਬੇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਉੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ToR ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਦੇਸ਼ ਤਰਜੀਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।