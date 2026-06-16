ਭਾਰਤ-ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਬੰਧ: ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸੰਪਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 4:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਤੀਸਲਾਵਾ (ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਨੇ ਸਲਾਵਕੋਵ 3, ਵਿਸੇਗ੍ਰਾਡ 4, ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੱਧ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਤੀਸਲਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਵਾਕ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰੌਬਰਟ ਫਿਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕੋ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਿਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸਲਾਵਕੋਵ 3 (S3), ਵਿਸੇਗ੍ਰਾਡ 4 (V4), ਅਤੇ 3 ਸੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (3SI) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੰਪਰਕ, ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNCLOS) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D), ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਸਲਾਵਕੋਵ 3 (S3) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
S3 ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ EU ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ)। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ EU ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਨਤਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, S3 (ਸਲਾਵਕੋਵ 3) ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। S3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਮਾਰਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਾਈਸੇਗ੍ਰਾਡ 4 (V4) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਵਾਈਸੇਗ੍ਰਾਡ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਈਸੇਗ੍ਰਾਡ ਸਮੂਹ (V4) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਵਾਈਸੇਗ੍ਰਾਡ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, V4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਾਈਸੇਗ੍ਰਾਡ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"
ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। V4 (ਵਿਸੇਗ੍ਰਾਡ 4) ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। V4 ਦੇਸ਼ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਇਹ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, V4 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (3SI) ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
3SI (ਥ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) 2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਰਿਆਟਿਕ, ਬਾਲਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 13 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਾਤਵੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਚੈੱਕੀਆ (ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ), ਐਸਟੋਨੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਹਨ।
ਲਾਤਵੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3SI ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3SI (ਥ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (DPI) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
110 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, 3SI ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਪੱਛਮੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), NATO, ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ, V4 (Visegrad 4), S3 (Slavkov 3), ਅਤੇ 3SI (ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ UNCLOS (ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ) ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਤੀਸਲਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੰਪਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।