ਆਖਰੀ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ, UNGA ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ।
Published : September 27, 2026 at 7:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਧਿਰਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਾਂ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਤੰਗ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਰਪਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਪਾਰਟਸ: ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜਜ਼ ਫਾਰ ਏ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।" ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਮੈਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਮੀਨਾ ਜੌਨਸਨ-ਸਮਿਥ, ਘਾਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਓਕੁਡਜ਼ੇਟੋ ਅਬਲਕਵਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਵਿਨ ਬੋਵਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਲੇਸਟੇ ਕੋਨਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਖੰਡਨ, ਟਕਰਾਅ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਝਟਕਿਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਵਧਣਾ - ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ" ਸੀ। ਇਸਨੇ ਜੰਗ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਸਥਿਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ" ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
- ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
- ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੱਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਲਵਾ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨਾਲ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ L.69 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। L.69 ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕਮੇਟੀ (C-10) ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ" ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ "ਵਿਸੇਗ੍ਰਾਡ ਗਰੁੱਪ-ਪਲੱਸ-ਇੰਡੀਆ" (V4 + ਭਾਰਤ) ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੋਂ V4 ਦੇਸ਼ਾਂ - ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਚੈਕੀਆ - ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸੀਈਐਲਏਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 33 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੀਈਐਲਏਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ (CELAC) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਭਾਰਤ-ਸੀਈਐਲਏਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਲਾਕ ਮਰਕੋਸੁਰ (MERCOSUR) ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ CELAC ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਕੈਰੀਕੌਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਅੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿਊਬ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ISA) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ (GBA) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ "ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਸਹਿਯੋਗ (FIPIC) ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ" ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ, ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਫੋਰਮ ਦੀ 'ਨੀਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਦੀਪ ਲਈ 2050 ਰਣਨੀਤੀ' ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ISA) ਅਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (CDRI) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਰੁਚਿਤਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਬੇਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, L.69 ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, C-10 ਸਮੂਹ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਬਿਹਤਰ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਚਿਤਾ ਬੇਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਸੁਧਾਰਿਆ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ" ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ "ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ" ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ - ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ - ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, 81ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ, ਵਿੱਤ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ- ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
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