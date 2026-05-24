ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਕਵਾਡ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਰੂਰੀ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : May 24, 2026 at 2:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਵਾਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਕੱਤਰ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।"
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਖ਼ਬਰਾਂ! ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ, ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਕਵਾਡ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਕਵਾਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਵਾਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।"
"ਸੁਨਾਮੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ"
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੁ ਮੋਟੇਗੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਵਾਡ 2004 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਸੁਨਾਮੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ" ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਕਵਾਡ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ" ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਵਾਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀ 2008 ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਿਨ ਰੁਡ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਵਧਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਮਲਾਵਰਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (BRI) ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਹ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ "ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ" ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਸੀਆਨ) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰਣਨੀਤੀ - ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ - ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵਾਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਵਾਡ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਲਚਕੀਲਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੀਕਾ ਵੰਡ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਾਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਯੰਕ ਛਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵਾਡ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਛਾਇਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਛਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਉਸਨਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੁਚਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਵਾਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਊਰਜਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੂਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।”
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2026 ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।