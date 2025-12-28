ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ: ਗਲਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨੇੜੇ !
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : December 28, 2025 at 4:48 PM IST
ਡਾ. ਅਨੰਤ ਐਸ
India private sector: ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼" ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ" ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਫ-ਦ-ਸ਼ੈਲਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਡਰਾਪਆਊਟ ਦਰਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO)1 ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 71% ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਲ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40.3% ਉੱਦਮ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28.4% ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 5.8% ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਅਟੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 43% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਸਾ 1994-95 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 12% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 0.8% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਹੱਲ
ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(a) ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਅਪ-ਸਕਿਲਿੰਗ/ਮੁੜ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
(b) ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਔਸਤਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਨਕਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ (ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਆਉਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਬੈਕਐਂਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ "ਘਰੋਂ ਕੰਮ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ AI ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ।
2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਏਆਈ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ "ਡਾਰਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ" ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੰਤਕਥਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, 24/7 ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਦਿ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਲਗਭਗ 50-60% ਪੂੰਜੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 80% ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSMEs ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ) ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, MSMEs ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ MSME ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ YouTube ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।