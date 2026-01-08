ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ '2030 ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ'
ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਆਇਆ, ਇੰਦੌਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2025-26 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ (ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਚੌਲ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਢਾਂਚੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੋਰਟਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਾਣੀ-ਬਚਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਵਰਾਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।