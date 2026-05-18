ਡੱਚ ਤਕਨੀਕ ਰੋਕੇਗੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

INDIA NETHERLANDS WATER PARTNERSHIP
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਡੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਜੇਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ,ਐਤਵਾਰ, 17 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਫਸਲੂਟਡਾਈਕ ਡੈਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ। ((IANS/PMO))
By Aroonim Bhuyan

Published : May 18, 2026 at 5:15 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਡੈਲਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਗ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਲਈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਜੇਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਢਾਂਚਾ (2026-2030)" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ:

ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ।

ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਏਜ਼ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਕਾਰਜ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਫ਼ਤ-ਰੋਧਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਲੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (CDRI) ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ-ਰੋਧਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਟਰ ਐਜ ਲੀਵਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡੈਲਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ (WASH) ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।"

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ, ਅਫਸਲੂਇਟਡਿਜਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਲਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਫਸਲੂਟਡਾਈਕ ਇੱਕ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਅਫਸਲੂਟਡਾਈਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਕਲਪਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਲਪਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੰਭਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਮੀ) ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਲਪਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 'ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮੈਗਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।"

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਦੌਰਾ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ, ਡੈਲਟਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਨਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਸਟਰਡਮ ਅਤੇ ਰੋਟਰਡਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਹੜ੍ਹ-ਲਚਕੀਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੋਟਰਡੈਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟਰਡੈਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (MP-IDSA) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। "ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ," ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੈ: ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ।"

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਫਸਲੂਇਟਡਿਜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਬਕ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਕਟ-ਲਚਕੀਲਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ-ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

