ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਫੇਰੀ: ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

PM MODI KUALA LUMPUR VISIT
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। (PTI)
By Aroonim Bhuyan

Published : February 7, 2026 at 9:12 PM IST

6 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 7-8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਕੁਮਾਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡੋਰਨੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਸਕਾਰਪੀਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧ-ਜੀਵਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨੇਵਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।"

2010 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ 'ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19-21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ 'ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.75 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਐਕਟ ਈਸਟ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ 1993 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 10-11 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਆਸੀਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ-ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡੋਰਨੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਕਾਰਪੀਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਸੁਖੋਈ (SU-30) ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ "ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ" ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (MRO) ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬੇੜੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ' ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਮਿਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ-ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ," ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੁਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਲਾਂਗ-ਅਧਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਕੇ. ਯੋਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। "ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ (NDIP) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ," ਯੇਓਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।"

22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ NDIP ਲਾਂਚ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ (NDIP) ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਫੈਲੋ ਕੇ. ਯੇਓਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਲੱਕਾ ਅਤੇ ਸੁੰਡਾ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਯੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ-ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਏਸ਼ੀਆ' (ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ), ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

