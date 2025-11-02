ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2025 at 4:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ "ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ" ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ'
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ-ਟੈਲੈਂਟ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਲੀਵਰੇਜਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਲੈਂਟ) ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡੀਆ ਟੇਲੈਂਟ ਅਲਾਇੰਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼:
- ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
- ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਧੀ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲੇਂਟ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ:
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੋਸਟਡਾਕਟੋਰਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਭਾਰਤ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ'
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਜਰਾ ਫੈਕਲਟੀ ਸਕੀਮ (SERB/ANRF), ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਲਿੰਗਾਸਵਾਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (DBT), ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (DST), ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BRCP) ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੜਤਾ, ਖੰਡਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ:
ਡਾਇਸਪੋਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ (PMRF) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟਾਰਸ (ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ), ਇੰਸਪਾਇਰ, ਅਤੇ ਐਮਕੇ ਭਾਨ ਯੰਗ ਰਿਸਰਚਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ। ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ANRF ਅਤੇ IISc ਅਤੇ TIFR ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ (CoEs) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ: ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ, ਵੈਭਵ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਸ (GIAN) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ:
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਦ-ਅਨੁਕ੍ਰਮ, ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ:
2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ 'ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ' ਵੱਲ:
ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲੇਂਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ:
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ-ਟੈਲੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲੇਂਟ ਅਲਾਇੰਸ ਖੰਡਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ।