ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਕਟ, ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਭਾਰਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 4:30 PM IST

ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਓ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼), ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਾਟ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ।

ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਬਰ ਗੈਪ

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਬਲ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ (ANI)

ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਿਆਂ - ਚਿਣਾਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੈਟਰਨ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 66% ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੇਬਰ ਪੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ - ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਗ ਵਰਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਭੌਤਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਕਟ (ANI)

ਸਥਾਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕੁਰਨੂਲ ਅਤੇ ਕਡਾਪਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮੇ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ।

ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਿਜਾਈ, ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ:

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ: ਸਿਖਿਅਤ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਲਾਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ। () (ANI)

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ।

ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ: ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ, ਪੇਨਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ)

