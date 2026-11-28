Analysis:AI ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
Published : November 28, 2026 at 6:38 PM IST
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-15 'ਚ 3.42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 4.50 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 760 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,289 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ 38,498 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48,246 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਾਰੰਗਲ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਗੁੰਟੂਰ, ਕਰੀਮਨਗਰ, ਨਲਗੋਂਡਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, B.Ed., ਡਿਗਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੈਕਲਟੀ, ਰਿਸਰਚ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ
ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖਾਸਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ IT ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਗੁੰਟੂਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਗਲ 'ਚ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਗੁੰਟੂਰ, ਨੇਲੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਧੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ। B.Ed. ਕਾਲਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਰਿਸਰਚ, ਦਿਮਾਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ
ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਲੈਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹੋਸਟਲ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਫਾਇਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ B.Ed. ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣ ਗਏ।
17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਫੀਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ "ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ "ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ?" ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਕਾਬਲ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਫ਼ਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਟੀਚਰ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਾਰੰਗਲ 'ਚ ਕਾਕਤੀਯ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਿਰੁਪਤੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਉਸਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸੇਟ ਉਸਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ, ਪੜ੍ਹਨ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ 'ਚ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ? ਕੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
AI ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (AI) ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਯੂਟਿਊਬ, ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਅਤੇ AI ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। AI ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਏ.ਆਈ. (AI) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਂਧਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (learning outcomes) ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ (critical thinking) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਖੋਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਯੋਗੀ ਖੋਜ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਓ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
- ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਓ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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