ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 'ਚ ਵਧੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ
ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਤਾਂ,ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ।
Published : January 18, 2026 at 7:14 PM IST
INDIA GERMANY RELATIONS: ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੱਦ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਣਨੀਤਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ "ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ" ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 5% ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਰਜ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ "ਟਰੈਕ 1.5" ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜੀ-ਤੋਂ-ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ "ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਜਰਮਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਜਰਮਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ "ਸੰਤੁਲਨ" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ "ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ "ਹਰੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ "ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ", "ਸੋਲਰ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 2012 ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਕੋਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (IMEC) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਵਪਾਰ ਗਲਿਆਰੇ (INSTC) ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
INSTC ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸ-ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ "ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ" ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ (ਅਨੁਰਾਧਾ ਚੇਨੋਏ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)