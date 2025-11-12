ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ; ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 12, 2025 at 9:14 AM IST
ਡਾ. ਸੀਮਾ ਜਾਵੇਦ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕਾਂਕ 2026 ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਮਨਵਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ (COP30) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 832,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 1995 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ - ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ (9ਵਾਂ ਦਰਜਾ) ਅਤੇ ਚੀਨ (11ਵਾਂ ਦਰਜਾ) ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ (ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ), ਹੈਤੀ (5ਵਾਂ ਦਰਜਾ) ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ (7ਵਾਂ ਦਰਜਾ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ (12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ), ਇਟਲੀ (16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ), ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ) ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕਾਂਕ (CRI) 2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ COP30 ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਜਰਮਨਵਾਚ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੂਚਕਾਂਕ 1995 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 830,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CRI ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੌਰਾ ਸ਼ੇਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਹੈਤੀ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
- 1995 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼
1. ਡੋਮਿਨਿਕਾ
2. ਮਿਆਂਮਾਰ
3. ਹੋਂਡੂਰਸ
4. ਲੀਬੀਆ
5. ਹੈਤੀ
6. ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ
7. ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼
8. ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ
9. ਭਾਰਤ
10. ਬਹਾਮਾਸ
- ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼
1. ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼
2. ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ
3. ਚਾਡ
4. ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ
5. ਨਾਈਜਰ
6. ਨੇਪਾਲ
7. ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼
8. ਮਲਾਵੀ
9. ਮਿਆਂਮਾਰ
10.ਵੀਅਤਨਾਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਮਫਾਨ (2020) ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵ-ਜਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IPCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਔਸਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਜਰਮਨਵਾਚ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਡੇਟਾਬੇਸ (EM-DAT), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਸਾਪੇਖਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੋਵੇਂ)।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
"ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕਾਂਕ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗਲੋਬਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡੈਮੇਜ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" - ਡੇਵਿਡ ਐਕਸਟੀਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼), ਜਰਮਨਵਾਚ
“ਹੈਤੀ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।” - ਵੀਰਾ ਕੁਨਜ਼ਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ), ਜਰਮਨਵਾਚ
“ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” - ਲੌਰਾ ਸ਼ੇਫਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਜਰਮਨਵਾਚ
ਗਲੋਬਲ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ COP30 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ, ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।