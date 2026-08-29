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ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਇੱਕ ਸਰਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ OGEL ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

india defence export reforms
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਟੀ-72 ਅਤੇ ਟੀ-90 ਟੈਂਕ ਓਵਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 'ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ' ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (IANS/PIB)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 29, 2026 at 5:25 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (OGEL) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਅਤੇ OGEL ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਇਹ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

india defence export reforms
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਟੀ-72 ਅਤੇ ਟੀ-90 ਟੈਂਕ ਓਵਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 'ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ' ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ (IANS/PIB)

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ₹38,424 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ, ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

india defence export reforms
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੀਰੋ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ((IANS/PIB))

ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਘਾਤਕ" ਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਡਾਰ, ਹੈਲਮੇਟ, ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ, ਆਦਿ) ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

MSMEs ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ MSMEs (ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ MSME ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਲ OGEL ਢਾਂਚਾ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

OGEL ਦੀ ਲੰਬੀ ਵੈਧਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗੀ

ਓਪਨ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (OGEL) ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ, ਸਥਾਈ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ OGEL SOPs ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ - ਜੋ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ - ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ OGEL SOP ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "OGEL ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OGEL ਦਾ ਦਾਇਰਾ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੋਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ OGEL ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "OGEL ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਕੈਲੀਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹਨ।"

OGEL ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ

ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਕਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਆਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ

  • ਸ਼ਾਇਦ OGEL ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਹੁਣ, ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ

  • ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਲਾਗਤ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ​​ ਕਰਨਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ OGEL ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ।
  • ਅੱਜ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਡਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਰੋਨ/ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਹਿੱਸਿਆਂ, ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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