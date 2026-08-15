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27 ਨਾਮ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ: ਭਾਰਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੰਧ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ, ਬੁਲਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (PTI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 15, 2026 at 2:06 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਘਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।" 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਖੇਤਰ, ਪਹਾੜੀ ਦੱਰੇ, ਇੱਕ ਝੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮੇਤ 27 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਂਗਜੂ, ਮਾਜਾ, ਬੀਸਾ, ਬਾਰਾ ਕੁੰਡੁਨ, ਛੋਟਾ ਕੁੰਡੁਨ, ਧਨ ਬਾਰੀ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ, ਬੁੱਧਮੰਦਿਰ, ਜੈਰਾਮਪੁਰ, ਤੇਰੀਤਨਗਰ, ਰਾਮਨਗਰ, ਜਸਵੰਤਗੜ੍ਹ, ਸਾਗਰ, ਪਦਮਾ, ਜੋਤੀਨਗਰ, ਵਿਸਾਖੀ, ਛੋਟਾ ਰੋਪੁਕ, ਬਾਰਾ ਰੋਪੁਕ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ, ਸਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਮਲੰਗ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਾੜੀ ਦੱਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਜੋ ਲਾ, ਰਿਜ਼ਾ ਲਾ, ਪੁਕੁਰ ਲਾ ਅਤੇ ਥਾਗ ਲਾ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੋ ਸਰੋਵਰ (ਇੱਕ ਝੀਲ) ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਥਾਪਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ "ਝਾਂਗਨਾਨ" ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਅਵੈਧ" ਕਿਹਾ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਓ ਜਿਆਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਝਾਂਗਨਾਨ ਖੇਤਰ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ "ਮਿਆਰੀ ਨਾਵਾਂ" ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਝੰਗਨਾਨ ਖੇਤਰ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, WMCC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਚੀਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ 15 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 11 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, 12 ਪਹਾੜ, ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਝੀਲ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ 36ਵੀਂ WMCC ਮੀਟਿੰਗ (6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ) ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।"

ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟੇਟਕ੍ਰਾਫਟ' (ਨਕਸ਼ੇ-ਅਧਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ LAC (ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ) 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ-ਅਧਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਕੇ. ਯੋਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੋਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹੁਣ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ - ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ - ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਯੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ।"

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਬੰਧ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ "ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ LAC ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

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