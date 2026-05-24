ਤੁਰਕੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬ: ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਰੋਡਮੈਪ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : May 24, 2026 at 2:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੌਲਾਈਡਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ (Eastern Mediterranean) ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ (Indo-Pacific) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੂਲਾਈਡਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ...
"ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ," ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਕੋਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਡੌਲਾਈਡਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (IPOI) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (IMEC) ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਮ), ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 'ਤੇ ਨਿਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 2026 ਤੋਂ 2031 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੌਂਸਲ (Council of the European Union) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਤੁਰਕੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Happy to have met President Nikos Christodoulides in Delhi. We held extensive deliberations on further strengthening the India-Cyprus friendship. Considering the close ties between our nations, we have decided to elevate our friendship into a Strategic Partnership. Ours is indeed… pic.twitter.com/36unkio3YK— Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2026
ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਨਤ ਫੌਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਕਾਰਾ (ਤੁਰਕੀ) ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ - ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ - ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1974 ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
Outcomes that will add momentum to the India-Cyprus friendship! https://t.co/8w5GwjJ202— Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2026
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰੱਖਿਆ ਰੋਡਮੈਪ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਏਜ਼-ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ।
ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਗ੍ਰੀਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਆਪਣੀ "ਬਲੂ ਹੋਮਲੈਂਡ" ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਏਜੀਅਨ ਸਾਗਰ, ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Glimpses of the meeting of President Droupadi Murmu with President Nikos Christodoulides of Cyprus at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/ZarbDrGzya— President of India (@rashtrapatibhvn) May 22, 2026
ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਮਾਜਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਬਿਨਡਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਯੂਨਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ"
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਯੂਨਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਨਾਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
