ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : July 17, 2026 at 11:03 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਕਸਿਮ ਪ੍ਰੀਵੋਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਖੰਡਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਸਿਮ ਪ੍ਰੀਵੋਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡੋਮੇਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਵੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਧਦੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਵਰਪ-ਬਰੂਗਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਐਂਟਵਰਪ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਸਾਇਣ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁੱਖ ਈਯੂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਈਯੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ (IMEC) ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੋਜ, ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉੱਨਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਪਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਐਂਟਵਰਪ-ਬਰੂਗਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸੋਲਰ ਹਾਰਨੇਸਿੰਗ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਵੀਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਯੂਰਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਕੇ FTA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $10.92 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ, ਮੂਲ ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਨ। ਹੀਰਾ ਵਪਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
"ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ," ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਬੈਲਜੀਅਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਐਂਟਵਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਟਵਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।"
ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) $4.045 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ FDI ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 175 ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ IT ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EU ਅਤੇ NATO ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ... ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀਨੇਸ 2030 (ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਰਮ ਯੂਰਪ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਈ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਖੰਡਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।