ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ: ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ-ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਥੀਅਮ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : August 31, 2026 at 3:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ (JTC) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਦੂਤ ਫਰਨਾਂਡੋ ਬਰੂਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖਾਨਿਜ ਬਿਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (KABIL) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਥੀਅਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲ, ਕੈਟਾਮਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਟਾ ਅਤੇ ਜੁਜੂਏ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
India and Argentina reaffirmed their commitment to deepening trade and investment ties at the 4th Argentina–India Joint Trade Committee (JTC) meeting in Buenos Aires.— Dept of Commerce, GoI (@DoC_GoI) August 25, 2026
The meeting, co-chaired by Shri @RajeshAgrawal94, Commerce Secretary, and Ambassador Fernando Brun, Secretary… pic.twitter.com/H0i5Of9Zup
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲਿਥੀਅਮ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OCA) ਵਿੱਚ "ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ" ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿਥੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ 15 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ KABIL ਅਤੇ ਕੈਟਾਮਾਰਕਾ ਮਿਨੇਰਾ ਵਾਈ ਐਨਰਗੇਟਿਕਾ ਸੋਸੀਏਡਾਡ ਡੇਲ ਐਸਟਾਡੋ (CAMYEN), ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੈਟਾਮਾਰਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, KABIL ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,703 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜ ਲਿਥੀਅਮ ਬ੍ਰਾਈਨ ਬਲਾਕਾਂ - ਕੋਰਟਾਡੇਰਾ-1, ਕੋਰਟਾਡੇਰਾ-VII, ਕੋਰਟਾਡੇਰਾ-VIII, ਕੈਟੀਓ-2022-01810132, ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਡੇਰਾ-VI - ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੋਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਿਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਖੋਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ
ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਖੋਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2030 ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਾਂਝੀ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਟੀਸੀ) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ", 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 30 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 'KABIL' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ "ਲਿਥੀਅਮ ਤਿਕੋਣ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਥੀਅਮ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ KABIL ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਧਾਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਅਮੀਰ ਨਮਕੀਨ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਬੈਟਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।
KABIL ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬੈਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਲਿਥੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖਣਨ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿੱਕਲ, ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ, ਤਾਂਬਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। KABIL ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੋਲ ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ-ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧ ਲਿਥੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ-ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ।
ਕਾਬਿਲ ਦਾ ਕੈਟਾਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੋਜ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੈਟਾਮਾਰਕਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।